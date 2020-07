மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா உயிரிழப்புகளில் வித்தியாசம் ஏன்? சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் விளக்கம் + "||" + Why the difference in corona deaths in Chennai?

சென்னையில் கொரோனா உயிரிழப்புகளில் வித்தியாசம் ஏன்? சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் விளக்கம்