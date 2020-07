நரேந்திர மோடி அரசின் துரோகத்தை ஆதரிக்கிறீர்களா? - நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கேள்வி

மாநில செய்திகள்

நரேந்திர மோடி அரசின் துரோகத்தை ஆதரிக்கிறீர்களா? - நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கேள்வி + "||" + Do you support the betrayal of the Narendra Modi government? - Congress MP JothiMani question for actor Rajinikanth

நரேந்திர மோடி அரசின் துரோகத்தை ஆதரிக்கிறீர்களா? - நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கேள்வி