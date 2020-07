மாநில செய்திகள்

பருத்திக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை: வேளாண்மைத்துறை முதன்மை செயலாளர் தகவல் + "||" + Government of Tamil Nadu action to get a fair price for cotton: Information from the Principal Secretary, Department of Agriculture

பருத்திக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை: வேளாண்மைத்துறை முதன்மை செயலாளர் தகவல்