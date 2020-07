மாநில செய்திகள்

ரேசன் கடைகளில் பருத்தி துணியாலான இலவச முக கவசங்கள் வழங்கும் திட்டம் - முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The scheme to provide free face mask in ration shops - started by the Chief Minister

