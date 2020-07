மாநில செய்திகள்

“என்னையும் என் கணவரையும் தாக்கிப் பேசுவதா?” - நடிகை வனிதா விஜயகுமார் மீது லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் புகார் + "||" + "Attacking speech to me and my husband?" - Lakshmi Ramakrishnan complains about actress Vanitha Vijayakumar

“என்னையும் என் கணவரையும் தாக்கிப் பேசுவதா?” - நடிகை வனிதா விஜயகுமார் மீது லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் புகார்