மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு: இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம்; ஐகோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + All India quota in medical studies: 50 per cent reservation can be given to other backward students; High Court sensational verdict

மருத்துவ படிப்பில் அகில இந்திய ஒதுக்கீடு: இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம்; ஐகோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு