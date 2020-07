மாநில செய்திகள்

மாணவிக்கு செருப்பு வாங்க ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கிய கலெக்டர் + "||" + Collector who gave Rs. 2 thousand to buy shoes for a student

மாணவிக்கு செருப்பு வாங்க ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கிய கலெக்டர்