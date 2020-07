மாநில செய்திகள்

காதல் கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் ஏரியில் குதித்து பள்ளி ஆசிரியை தற்கொலை + "||" + School teacher commits suicide by jumping into lake after quarrel with romantic husband

காதல் கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறில் ஏரியில் குதித்து பள்ளி ஆசிரியை தற்கொலை