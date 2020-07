மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: விசாரணை அறிக்கையை 17-ந்தேதிக்குள் சி.பி.ஐ. தாக்கல் செய்ய வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Sathankulam father-son murder case: CBI to file inquiry report by 17th To be filed - Madurai High Court order

சாத்தான்குளம் தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: விசாரணை அறிக்கையை 17-ந்தேதிக்குள் சி.பி.ஐ. தாக்கல் செய்ய வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு