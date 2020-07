மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலனை காப்பற்ற வேண்டும் - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை + "||" + The Tamil Nadu government must protect the interests of the farmers - DMK leader Stalin's demand

