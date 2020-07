மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் எழுதிய மறுதேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டது. + "||" + Plus 2 exam results published on the website

