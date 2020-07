மாநில செய்திகள்

இந்து மதத்தை ஒழிக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என பேசியதாக, இயக்குனர் வேலு பிரபாகரன் கைது + "||" + The struggle will continue until Hinduism is eradicated, "said director Velu Prabhakaran.

