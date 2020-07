மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதாவின் வேதா நிலைய இல்லத்தை அரசு கையகப்படுத்தியதை எதிர்த்து தீபா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் + "||" + Deepa files petition in Chennai High Court against government takeover of Jayalalithaa's Vedha station house

