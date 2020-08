மாநில செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் கல்லூரிகள் மாணவர்களின் உள்மதிப்பீடு மதிப்பெண் விவரங்களை அனுப்பவேண்டும் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உத்தரவு + "||" + Of engineering colleges students Internal score details should be sent Anna University Order

என்ஜினீயரிங் கல்லூரிகள் மாணவர்களின் உள்மதிப்பீடு மதிப்பெண் விவரங்களை அனுப்பவேண்டும் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உத்தரவு