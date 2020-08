மாநில செய்திகள்

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வாக பணியாற்றிய போது வாங்கிய ஊதியத்தை திருப்பி அளிக்கத் தயாரா? - எஸ்.வி.சேகருக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி + "||" + Are you ready to repay the salary you got while serving as AIADMK MLA? - Question from Minister Jayakumar to SV Sekhar

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வாக பணியாற்றிய போது வாங்கிய ஊதியத்தை திருப்பி அளிக்கத் தயாரா? - எஸ்.வி.சேகருக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி