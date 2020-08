மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நவம்பரில் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என கல்வித்துறை தகவல் + "||" + Education department informs that schools will be opened in Tamil Nadu in November

தமிழகத்தில் நவம்பரில் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என கல்வித்துறை தகவல்