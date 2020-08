மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்புப்பணியில் உயிரிழந்த போலீசார் - அரசு ஊழியர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் - அரசாணை வெளியீடு + "||" + Killed in corona prevention Police - To the families of government employees Rs 25 lakh each - Government release

