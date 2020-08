மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் புதுச்சேரிக்கு 40 சதவீதம் வருவாய் குறைந்துள்ளது - முதல்வர் நாராயணசாமி + "||" + Puducherry revenue down by 40 per cent due to corona epidemic - Chief Minister Narayanasamy

கொரோனா தொற்றால் புதுச்சேரிக்கு 40 சதவீதம் வருவாய் குறைந்துள்ளது - முதல்வர் நாராயணசாமி