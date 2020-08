மாநில செய்திகள்

மேட்டூா் அணையின் நீர்வரத்து 45 ஆயிரம் கனஅடியாக உயா்வு + "||" + The water inflow of the Mettur Dam is 45 thousand cubic feet

மேட்டூா் அணையின் நீர்வரத்து 45 ஆயிரம் கனஅடியாக உயா்வு