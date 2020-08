மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் சம்பள பிடித்தம் - கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் உத்தரவு + "||" + No pay for Ration shop employees if they go on strike - Registrar of Co-operative Societies Order

ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் சம்பள பிடித்தம் - கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் உத்தரவு