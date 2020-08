மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா பாதித்தவர்களில் 18 சதவீதம் பேர் மட்டுமே சிகிச்சையில் உள்ளனர் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + In Tamil Nadu, only 18 percent of corona victims are currently receiving treatment - Minister Vijayabaskar

