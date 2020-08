மாநில செய்திகள்

முதுகலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை ஆன்லைனில் நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி + "||" + Permission of the Government of Tamil Nadu to conduct online consultation for postgraduate engineering courses

முதுகலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை ஆன்லைனில் நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி