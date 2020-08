மாநில செய்திகள்

12 வயதுக்கு உட்பட்ட 15,113 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தொற்று: 16 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Coronavirus infection in 15,113 children under 12 years of age: more than 5,000 affected in 16 districts

12 வயதுக்கு உட்பட்ட 15,113 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தொற்று: 16 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது