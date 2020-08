மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று இல்லை என்ற சான்றுடன் வந்த பயணிகளால் பரபரப்பு: ஏற்க மறுத்த அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் + "||" + Excitement by passengers who came with evidence of no corona infection: Argument with authorities who refused to comply

கொரோனா தொற்று இல்லை என்ற சான்றுடன் வந்த பயணிகளால் பரபரப்பு: ஏற்க மறுத்த அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம்