மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கும் சொத்தில் சம உரிமை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்பு + "||" + Equal rights of women to property: Political parties welcome Supreme Court ruling

பெண்களுக்கும் சொத்தில் சம உரிமை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்பு