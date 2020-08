மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் 90 சதவீத மின் கட்டணத்தை செலுத்த தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்வாரியம் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + High Court orders cancellation of Electricity Board order to pay 90 per cent electricity bills during curfew

ஊரடங்கு காலத்தில் 90 சதவீத மின் கட்டணத்தை செலுத்த தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்வாரியம் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு