மாநில செய்திகள்

சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள வீட்டில் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக 28 பேர் கைது + "||" + 28 arrested for gambling at Raja Annamalaipuram house in Chennai

