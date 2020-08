மாநில செய்திகள்

கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தார் - உற்சாகத்துடன் இருப்பதாக ஆஸ்பத்திரி அறிக்கை + "||" + Governor Banwarilal Purohit recovers from corona - hospital report says he is in good spirits

கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தார் - உற்சாகத்துடன் இருப்பதாக ஆஸ்பத்திரி அறிக்கை