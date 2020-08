மாநில செய்திகள்

இன்று நடைபெற வேண்டிய கிராம சபா கூட்டம் தள்ளிவைப்பு - கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு + "||" + Postponement of the Gram Sabha meeting to be held today - Government order to the Collectors

இன்று நடைபெற வேண்டிய கிராம சபா கூட்டம் தள்ளிவைப்பு - கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு