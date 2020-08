மாநில செய்திகள்

சென்னை கோட்டையில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Chief Minister Edappadi Palanisamy hoisted the national flag at the Chennai Fort

