மாநில செய்திகள்

தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டில் குழந்தைகளை சேர்க்க வரும் 27ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + You can apply from the 27th to enroll children in 25% reservation in private schools

தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டில் குழந்தைகளை சேர்க்க வரும் 27ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்