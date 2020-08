மாநில செய்திகள்

சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கான தமிழக அரசின் விருதுகள் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Chief Minister Edappadi Palanisamy presented the Government of Tamil Nadu Awards for Outstanding Service

சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கான தமிழக அரசின் விருதுகள் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார்