மாநில செய்திகள்

இந்தி மட்டுமே மொழியா? வடக்கு மட்டுமே திசையா? - கவிஞர் வைரமுத்து உணர்ச்சிகரமான அறிக்கை + "||" + Is Hindi the only language? Is the north the only direction? - Emotional statement by poet Vairamuthu

இந்தி மட்டுமே மொழியா? வடக்கு மட்டுமே திசையா? - கவிஞர் வைரமுத்து உணர்ச்சிகரமான அறிக்கை