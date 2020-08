மாநில செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு: சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Opposition to the new education policy: We Tamils party demonstration led by Seeman

புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு: சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்