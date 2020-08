மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் நாளை காலை 6 மணி முதல் புதன்கிழமை காலை 6 மணி வரை முழு ஊரடங்கு - முதல்வர் நாராயணசாமி + "||" + Full curfew in Pondicherry from 6 am tomorrow to 6 am on Wednesday - Chief Minister Narayanasamy

புதுச்சேரியில் நாளை காலை 6 மணி முதல் புதன்கிழமை காலை 6 மணி வரை முழு ஊரடங்கு - முதல்வர் நாராயணசாமி