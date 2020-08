மாநில செய்திகள்

நளினியை புழல் சிறைக்கு மாற்றக் கோரி வழக்கு - தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Chennai High Court orders Tamil Nadu government to respond to case seeking transfer of Nalini to Puzhal jail

