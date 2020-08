மாநில செய்திகள்

நெல்லை அருகே தேடுதல் வேட்டையின் போது வெடிகுண்டு வீசி போலீஸ்காரர் கொல்லப்பட்டார். குண்டு வெடித்ததில் ரவுடியும் உயிரிழந்தார். + "||" + A policeman was killed when a bomb exploded during a search hunt near Tirunelveli - Rowdy was also killed in the blast

