மாநில செய்திகள்

வெடிகுண்டு வீச்சில் போலீஸ்காரர் பலி: ரவுடி துரைமுத்துவின் கூட்டாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் - விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல் + "||" + Policeman killed in bomb blast: Rowdy Duraimuthu's associates should be arrested - Vijayakanth

வெடிகுண்டு வீச்சில் போலீஸ்காரர் பலி: ரவுடி துரைமுத்துவின் கூட்டாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் - விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்