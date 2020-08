மாநில செய்திகள்

தடையை மீறி விநாயகர் ஊர்வலம் நடத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை - தமிழக அரசு மீது ஐகோர்ட்டு நம்பிக்கை + "||" + Legal action if Ganesha statue marches in violation of the ban - High Court confidence in the Government of Tamil Nadu

தடையை மீறி விநாயகர் ஊர்வலம் நடத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை - தமிழக அரசு மீது ஐகோர்ட்டு நம்பிக்கை