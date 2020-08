மாநில செய்திகள்

6 மாதங்களாக ஓய்வூதியத்தை எடுக்காவிட்டாலும் ஓய்வூதியர்களின் வங்கி கணக்கை முடக்க வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Do not close the bank account of the pensioner even if he has not taken the pension for 6 months - Government of Tamil Nadu order

6 மாதங்களாக ஓய்வூதியத்தை எடுக்காவிட்டாலும் ஓய்வூதியர்களின் வங்கி கணக்கை முடக்க வேண்டாம் - தமிழக அரசு உத்தரவு