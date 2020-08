மாநில செய்திகள்

வெளி மாநிலம், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வருபவர்களை தனிமைப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை - மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + Serious action to isolate those coming to Chennai from foreign states and outer districts - Order to the Corporation officials

வெளி மாநிலம், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வருபவர்களை தனிமைப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை - மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு