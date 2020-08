கொரோனா ஊடங்கால் 67 % குடும்பங்கள் வருவாய் இழந்து தவிப்பு - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊடங்கால் 67 % குடும்பங்கள் வருவாய் இழந்து தவிப்பு - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 67% of families suffer loss of income - shocking information in the study

