மாநில செய்திகள்

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு பிரசார இயக்கம் - ஜி.ராமகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + G. Ramakrishnan started a public meeting campaign on behalf of the Marxist Communist Party

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு பிரசார இயக்கம் - ஜி.ராமகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்