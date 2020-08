மாநில செய்திகள்

“பதிவுத்துறை ஆவண தகவல்களை பெற சரியான செல்போன் எண்ணை பதிவிட வேண்டும்” - ஜோதி நிர்மலாசாமி வேண்டுகோள் + "||" + "You have to register the correct cell phone number to get the registry document information" - Jyoti Nirmalasamy request

“பதிவுத்துறை ஆவண தகவல்களை பெற சரியான செல்போன் எண்ணை பதிவிட வேண்டும்” - ஜோதி நிர்மலாசாமி வேண்டுகோள்