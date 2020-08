மாநில செய்திகள்

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் கடன் - இந்தியாவிலேயே தமிழகத்துக்கு 2-வது இடம் + "||" + Additional credit for small, medium and micro enterprises - 2nd largest in Tamil Nadu in India

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் கடன் - இந்தியாவிலேயே தமிழகத்துக்கு 2-வது இடம்