மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. செய்து வரும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை தமிழக மக்கள் முறியடிக்க வேண்டும் - இந்திய கம்யூனிஸ்டு வேண்டுகோள் + "||" + The people of Tamil Nadu must defeat the political maneuvers that carried out by AIADMK, BJP - Communist Party of India appeals

அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. செய்து வரும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை தமிழக மக்கள் முறியடிக்க வேண்டும் - இந்திய கம்யூனிஸ்டு வேண்டுகோள்