மாநில செய்திகள்

புகார் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்காத விவகாரம்: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியை போராடும் நிலைக்கு தள்ளியது ஏன்? விளக்கம் அளிக்க மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Why push a retired judge into a fight? Human Rights Commission ordered to provide explanation

புகார் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்காத விவகாரம்: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியை போராடும் நிலைக்கு தள்ளியது ஏன்? விளக்கம் அளிக்க மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு