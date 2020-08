மாநில செய்திகள்

சட்டமன்றத்துக்குள் குட்கா கொண்டு சென்ற விவகாரம்: மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட 21 திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் தொடர்ந்த வழக்குகளில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு + "||" + Chennai High Court today ruled in the case of 21 DMK MLAs, including MK Stalin, who took Gutka into the Legislative Assembly.

சட்டமன்றத்துக்குள் குட்கா கொண்டு சென்ற விவகாரம்: மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட 21 திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் தொடர்ந்த வழக்குகளில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு