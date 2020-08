மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்பதே தொண்டர்களின் - பிரேமலதா விஜயகாந்த் + "||" + To stand alone in the Assembly elections Is the will of the volunteers - Premalatha Vijayakanth

சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்பதே தொண்டர்களின் - பிரேமலதா விஜயகாந்த்