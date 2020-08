மாநில செய்திகள்

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு சான்றிதழ் நிரந்தரமாக செல்லும் என அறிவிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை + "||" + Teacher Qualification Certificate should be declared permanent - Anbumani Ramadas request to the Government of Tamil Nadu

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு சான்றிதழ் நிரந்தரமாக செல்லும் என அறிவிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை